Эпичное уничтожение украинского «Чаглуна» в Ижевске сняли на видео
SHOT показал видео уничтожения дрона «Чаглун», пытавшегося атаковать Ижевск
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В Ижевске сбили украинский беспилотник. ВСУ пытались атаковать город дроном «Чаглун», сообщает SHOT.
Уничтожение украинского БПЛА «Чаглун» в Ижевске. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, в Ижевске с самого утра работают сирены, предупреждающие жителей об угрозе атаки БПЛА. Аэропорт приостановил свою работу, по всей Удмуртии введён усиленный режим безопасности.
Напомним, ранее ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». В результате три человека погибли, 45 пострадали. На территории региона был объявлен режим ЧС.