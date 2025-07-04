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Регион
4 июля, 07:07

Эпичное уничтожение украинского «Чаглуна» в Ижевске сняли на видео

SHOT показал видео уничтожения дрона «Чаглун», пытавшегося атаковать Ижевск

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В Ижевске сбили украинский беспилотник. ВСУ пытались атаковать город дроном «Чаглун», сообщает SHOT.

Уничтожение украинского БПЛА «Чаглун» в Ижевске. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в Ижевске с самого утра работают сирены, предупреждающие жителей об угрозе атаки БПЛА. Аэропорт приостановил свою работу, по всей Удмуртии введён усиленный режим безопасности.

Бречалов: Два БПЛА попытались атаковать объект на территории Удмуртии
Бречалов: Два БПЛА попытались атаковать объект на территории Удмуртии

Напомним, ранее ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». В результате три человека погибли, 45 пострадали. На территории региона был объявлен режим ЧС.

Никита Никонов
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