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Регион
3 июля, 12:24

Бречалов: Два БПЛА попытались атаковать объект на территории Удмуртии

Обложка © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Обложка © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Два украинских беспилотника попытались атаковать один из объектов на территории Удмуртии. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава республики Александр Бречалов. Информации о жертвах и пострадавших нет.

«Один аппарат благодаря мерам безопасности объекта не достиг, другой попал в техническое сооружение и сейчас ликвидируется», — проинформировал губернатор.

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Эксперт раскрыл, откуда на Ижевск могли лететь малозаметные дроны «Лютый» ВСУ

Напомним, что на днях ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». Три человека погибли, а число раненых достигло 45. На территории региона был объявлен режим ЧС.

Марина Фещенко
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