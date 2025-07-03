Бречалов: Два БПЛА попытались атаковать объект на территории Удмуртии
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Два украинских беспилотника попытались атаковать один из объектов на территории Удмуртии. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава республики Александр Бречалов. Информации о жертвах и пострадавших нет.
«Один аппарат благодаря мерам безопасности объекта не достиг, другой попал в техническое сооружение и сейчас ликвидируется», — проинформировал губернатор.
Напомним, что на днях ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». Три человека погибли, а число раненых достигло 45. На территории региона был объявлен режим ЧС.