Режим ЧС ввели в Удмуртии после атаки ударных дронов ВСУ

В Удмуртской Республике объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с недавней атакой ударных дронов ВСУ. По последним данным, количество пострадавших возросло до 45 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бречалов в своём телеграм-канале.

Глава Удмуртской Республики заявил о режиме ЧС в регионе. © Telegram/ brechalov

«Всего пострадавших – 45 человек, трое погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжёлом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия», — рассказал Бречалов.