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Регион
1 июля, 16:51

Режим ЧС ввели в Удмуртии после атаки ударных дронов ВСУ

Бречалов: В Удмуртии введён режим ЧС после атаки дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chawalit Pimchan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chawalit Pimchan

В Удмуртской Республике объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с недавней атакой ударных дронов ВСУ. По последним данным, количество пострадавших возросло до 45 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бречалов в своём телеграм-канале.

Глава Удмуртской Республики заявил о режиме ЧС в регионе. © Telegram/ brechalov

«Всего пострадавших – 45 человек, трое погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжёлом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия», — рассказал Бречалов.

Он также призвал местных жителей не доверять недостоверной информации и не поддаваться панике. На месте происшествия сейчас работают правоохранители и органы безопасности. Расследование уже идёт.

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Напомним, ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». Позже стало известно о гибели трёх человек. Среди раненых есть ребёнок — он в состоянии средней тяжести. Семьям погибших при атаке дронов власти обещали выплатить по 1,5 млн рублей.

Полина Никифорова
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