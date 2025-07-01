Режим ЧС ввели в Удмуртии после атаки ударных дронов ВСУ
Бречалов: В Удмуртии введён режим ЧС после атаки дронов ВСУ
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В Удмуртской Республике объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с недавней атакой ударных дронов ВСУ. По последним данным, количество пострадавших возросло до 45 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Бречалов в своём телеграм-канале.
Глава Удмуртской Республики заявил о режиме ЧС в регионе. © Telegram/ brechalov
«Всего пострадавших – 45 человек, трое погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжёлом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия», — рассказал Бречалов.
Он также призвал местных жителей не доверять недостоверной информации и не поддаваться панике. На месте происшествия сейчас работают правоохранители и органы безопасности. Расследование уже идёт.
Напомним, ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». Позже стало известно о гибели трёх человек. Среди раненых есть ребёнок — он в состоянии средней тяжести. Семьям погибших при атаке дронов власти обещали выплатить по 1,5 млн рублей.