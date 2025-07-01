Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 09:26
5857

Ребёнок и ещё 30 человек пострадали при атаке ВСУ на Ижевск

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

При атаке ВСУ на Ижевск пострадал 31 человек, в том числе ребёнок. Как пишет Mash, сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести.

Появились видео пожара из атакованного беспилотниками ВСУ Ижевска
Появились видео пожара из атакованного беспилотниками ВСУ Ижевска

Напомним, утром 1 июля ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». По предварительным данным, жертвами атаки стало три человека, десятки пострадали. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё 25, включая ребёнка, — в состоянии средней тяжести. В городе отменены все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. Работает горячая линия Минздрава.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar