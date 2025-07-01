Ребёнок и ещё 30 человек пострадали при атаке ВСУ на Ижевск
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При атаке ВСУ на Ижевск пострадал 31 человек, в том числе ребёнок. Как пишет Mash, сейчас он в больнице в состоянии средней тяжести.
Напомним, утром 1 июля ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». По предварительным данным, жертвами атаки стало три человека, десятки пострадали. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё 25, включая ребёнка, — в состоянии средней тяжести. В городе отменены все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. Работает горячая линия Минздрава.