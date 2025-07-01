В Ижевске после атаки дронов ВСУ заработала горячая линия
Минздрав: В Ижевске открыта горячая линия после атаки дронов ВСУ на предприятие
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После атаки ВСУ на предприятие в Ижевске, жителям города оказывается психологическая поддержка. Минздрав региона сообщил в Telegram-канале о запуске горячей линии республиканским клиническим центром психического здоровья.
«Горячая линии по информации о пострадавших, поступивших в БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» по телефону: +7 (3412) 693510», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 1 июля ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». По предварительным данным, жертвами атаки стало три человека. Власти подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и тяжело раненные.