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Регион
1 июля, 09:17

В Ижевске после атаки дронов ВСУ заработала горячая линия

Минздрав: В Ижевске открыта горячая линия после атаки дронов ВСУ на предприятие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / chainarong06

После атаки ВСУ на предприятие в Ижевске, жителям города оказывается психологическая поддержка. Минздрав региона сообщил в Telegram-канале о запуске горячей линии республиканским клиническим центром психического здоровья.

«Горячая линии по информации о пострадавших, поступивших в БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» по телефону: +7 (3412) 693510», — говорится в сообщении.

В Ижевске после атаки дронов отменили массовые мероприятия 1 и 2 июля
В Ижевске после атаки дронов отменили массовые мероприятия 1 и 2 июля

Напомним, утром 1 июля ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». По предварительным данным, жертвами атаки стало три человека. Власти подтвердили, что в результате атаки есть погибшие и тяжело раненные.

Наталья Демьянова
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