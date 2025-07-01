Киеву отомстят новым оружием и масштабными разрушениями за атаку на Ижевск

Вооружённые силы России намерены отомстить асимметричным и более мощным ударом по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ) за недавнюю атаку дронами на Ижевск. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, армия РФ может применить новые виды вооружения в ответ на действия украинских сил.

«Хорошо, ответим асимметрично. Более тяжёлым ударом, массированным и ещё большим количеством боеприпасов. Может быть, даже с применением новых видов оружия. То, что мы отомстим, могут не сомневаться», — цитирует Колесника NEWS.ru.

Депутат также отметил стратегическую важность Ижевска как города с оружейной промышленностью и призвал жителей не терять бдительность. В завершение Колесник выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки.