35 человек пострадали, трое погибли в результате атаки дронов ВСУ на Ижевск
Бречалов: Три человека погибли, 10 в тяжёлом состоянии после атаки ВСУ на Ижевск
В результате атаки дронов ВСУ на предприятие в Ижевске 35 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Десять человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«К огромному сожалению у нас трое погибших. Близким – глубочайшие соболезнования. Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.
Глава региона подчеркнул, что медицинская помощь оказывается всем пострадавшим в полном объёме, включая консультации со специалистами из федерального центра.