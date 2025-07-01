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Регион
1 июля, 11:15

35 человек пострадали, трое погибли в результате атаки дронов ВСУ на Ижевск

Бречалов: Три человека погибли, 10 в тяжёлом состоянии после атаки ВСУ на Ижевск

В результате атаки дронов ВСУ на предприятие в Ижевске 35 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Десять человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

«К огромному сожалению у нас трое погибших. Близким – глубочайшие соболезнования. Пострадавшим и родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что медицинская помощь оказывается всем пострадавшим в полном объёме, включая консультации со специалистами из федерального центра.

Ребёнок и ещё 30 человек пострадали при атаке ВСУ на Ижевск
Ребёнок и ещё 30 человек пострадали при атаке ВСУ на Ижевск

Напомним, утром 1 июля ВСУ атаковали дронами одно из предприятий в Ижевске. Для удара использовались БПЛА типа «Лютый». В городе отменены все массовые мероприятия, запланированные на 1 и 2 июля. Работает горячая линия Минздрава.

Мария Любицкая
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