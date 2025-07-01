35 человек пострадали, трое погибли в результате атаки дронов ВСУ на Ижевск

В результате атаки дронов ВСУ на предприятие в Ижевске 35 пострадавших были доставлены в медицинские учреждения. Десять человек находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.