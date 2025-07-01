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1 июля, 15:14

Семьям погибших при атаке дронв ВСУ в Ижевске выплатят по 1,5 млн рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KapiKupi

В Ижевске выплатят деньги семьям, чьи родные погибли или пострадали в результате атаки беспилотников. Такое решение было принято главой Удмуртии Александром Бречаловым в ходе совещания на территории пострадавшего объекта.

Так, семьям погибших заплатят 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим от 300 до 600 тысяч рублей. Сумма выплат зависит от степени ранения. Помимо этого, Бречалов отметил, что с руководством предприятия обсудил ликвидацию пожара, состояние пострадавших жителей и другие вопросы.

В Ижевске после атаки дронов ВСУ заработала горячая линия
В Ижевске после атаки дронов ВСУ заработала горячая линия

Атака произошла в ночь на 1 июля и утром. По данным СМИ, было задействовано три беспилотника «Лютый». В результате погибли три человека, пострадали не менее 35, из них десять — в тяжёлом состоянии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Среди раненых есть ребёнок — он в состоянии средней тяжести.

Юлия Сафиулина
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