Семьям погибших при атаке дронв ВСУ в Ижевске выплатят по 1,5 млн рублей

В Ижевске выплатят деньги семьям, чьи родные погибли или пострадали в результате атаки беспилотников. Такое решение было принято главой Удмуртии Александром Бречаловым в ходе совещания на территории пострадавшего объекта.

Так, семьям погибших заплатят 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим от 300 до 600 тысяч рублей. Сумма выплат зависит от степени ранения. Помимо этого, Бречалов отметил, что с руководством предприятия обсудил ликвидацию пожара, состояние пострадавших жителей и другие вопросы.