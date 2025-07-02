Эксперт раскрыл, откуда на Ижевск могли лететь малозаметные дроны «Лютый» ВСУ

Военный эксперт Василий Дандыкин раскрыл, откуда могли лететь дроны «Лютый», которые атаковали Ижевск. По его словам, скорее всего, украинские БПЛА могли пролетать по маршруту через Казахстан, так как там были обнаружены обломки дронов.

«Особенность этих дронов в том, что они малозаметные, могут преодолевать дальние расстояния и обходить средства нашей радиоэлектронной борьбы. Но не думаю, что такой достаточно крупный дрон может запускаться из России. Те, которые летят на 100 км и так далее, — да, может где-то агентура собирать и везти», — подчеркнул эксперт в беседе с сайтом MK.ru.