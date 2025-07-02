Эксперт раскрыл, откуда на Ижевск могли лететь малозаметные дроны «Лютый» ВСУ
Эксперт Дандыкин: Дроны ВСУ «Лютый» могли лететь по маршруту через Казахстан
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Военный эксперт Василий Дандыкин раскрыл, откуда могли лететь дроны «Лютый», которые атаковали Ижевск. По его словам, скорее всего, украинские БПЛА могли пролетать по маршруту через Казахстан, так как там были обнаружены обломки дронов.
«Особенность этих дронов в том, что они малозаметные, могут преодолевать дальние расстояния и обходить средства нашей радиоэлектронной борьбы. Но не думаю, что такой достаточно крупный дрон может запускаться из России. Те, которые летят на 100 км и так далее, — да, может где-то агентура собирать и везти», — подчеркнул эксперт в беседе с сайтом MK.ru.
Дандыкин считает, что атака ВСУ стала ответом на ощутимые удары ВС РФ по объектам ВПК Украины, командным пунктам, портам и нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, украинские войска пытаются достать до российских предприятий, работающих на оборону. Специалист отметил, что подобные объекты должны быть максимально защищены средствами противовоздушной обороны (ПВО).
Напомним, что атака ВСУ на Ижевск произошла в ночь на 1 июля и утром. По данным СМИ, было задействовано три беспилотника «Лютый». В результате погибли три человека, пострадали как минимум 45 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Среди раненых есть ребёнок — он в состоянии средней тяжести. В регионе ввели режим ЧС после атаки ударных БПЛА ВСУ.