Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 06:25

Депздрав Москвы показал видео госпитализации пострадавших при ударе дронов в Ижевске

Пострадавших при ударе БПЛА в Ижевске госпитализировали в московские больницы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое пострадавших при атаке украинских дронов на Ижевск доставлены в Москву и госпитализированы в НИИ им. Склифосовского. Они находятся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

Пострадавших при ударе БПЛА в Ижевске госпитализировали в московские больницы. Видео © Telegram / «Московская медицина»

«Двое в тяжёлом состоянии были госпитализированы санавиацией в НИИ им. Склифосовского. Ещё двое направлены в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, один пострадавший — в НМХЦ им. Пирогова», — говорится в сообщении.

Пострадавший ребёнок доставлен в ЦИТО им. Пирогова.

«Ответим на передовой»: Стало известно, как Россия отомстит за удар ВСУ по Ижевску
«Ответим на передовой»: Стало известно, как Россия отомстит за удар ВСУ по Ижевску

Напомним, ранее спецборт МЧС РФ доставил в столицу шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске. Спецборт МЧС РФ доставил в столицу шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске. В результате удара дронов ВСУ типа «Лютый» на предприятие в Удмуртии погибли три человека. По последним данным, число пострадавших возросло до 45 человек. Семьям погибших при атаке дронов власти обещали выплатить по 1,5 млн рублей.

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Удмуртская Республика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar