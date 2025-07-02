Депздрав Москвы показал видео госпитализации пострадавших при ударе дронов в Ижевске

Двое пострадавших при атаке украинских дронов на Ижевск доставлены в Москву и госпитализированы в НИИ им. Склифосовского. Они находятся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

«Двое в тяжёлом состоянии были госпитализированы санавиацией в НИИ им. Склифосовского. Ещё двое направлены в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, один пострадавший — в НМХЦ им. Пирогова», — говорится в сообщении.