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Регион
1 июля, 16:46

«Ответим на передовой»: Стало известно, как Россия отомстит за удар ВСУ по Ижевску

Гусев: Российские военные на передовой ответят на атаку дронов ВСУ в Ижевске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки беспилотников ВСУ в Ижевске. В своём Telegram-канале он подчеркнул, что российские военные ответят на это нападение на передовой.

«От себя лично и от всех жителей Воронежской области выражаю соболезнования родным и близким убитых жителей Удмуртии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Гусев.

Он заявил, что действия Киева уже не ограничиваются приграничными районами. В связи с этим Гусев подчеркнул важность мер безопасности, принимаемых в регионе, несмотря на возможные неудобства для населения. Губернатор призвал жителей Воронежской области сохранять бдительность и следовать инструкциям оперативных служб в случае угрозы атак беспилотных летательных аппаратов.

Семьям погибших при атаке дронов ВСУ в Ижевске выплатят по 1,5 млн рублей
Семьям погибших при атаке дронов ВСУ в Ижевске выплатят по 1,5 млн рублей

Атака произошла в ночь на 1 июля и утром. По данным СМИ, было задействовано три беспилотника «Лютый». В результате погибли три человека, пострадали не менее 35, из них десять — в тяжёлом состоянии. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Среди раненых есть ребёнок — он в состоянии средней тяжести.

Наталья Демьянова
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