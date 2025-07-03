«Медийный эффект»: Киевский режим обвинили в пиаре за счёт дронов

Киевский режим продолжает нести на фронте тяжёлые потери, поэтому будет наращивать интенсивность применения дронов для ударов вглубь территории России, предупредил военный эксперт Михаил Онуфриенко. Однако, по его словам, ВСУ не решают боевые задачи, БПЛА нужны им для пиара.

«Им нужен медийный эффект, вне зависимости от того, куда эти беспилотники попадают. Интенсивность налётов будет только возрастать. Это неизбежность, и мы должны отдавать себе отчёт, с кем мы имеем дело», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».