«Медийный эффект»: Киевский режим обвинили в пиаре за счёт дронов
Военный эксперт Онуфриенко: Киев использует дроны ради медийного эффекта
Бойцы ВСУ с дроном. Обложка © mil.gov.ua
Киевский режим продолжает нести на фронте тяжёлые потери, поэтому будет наращивать интенсивность применения дронов для ударов вглубь территории России, предупредил военный эксперт Михаил Онуфриенко. Однако, по его словам, ВСУ не решают боевые задачи, БПЛА нужны им для пиара.
«Им нужен медийный эффект, вне зависимости от того, куда эти беспилотники попадают. Интенсивность налётов будет только возрастать. Это неизбежность, и мы должны отдавать себе отчёт, с кем мы имеем дело», — подчеркнул собеседник радио «Комсомольская правда».
Примечательно, что сегодня в России особое внимание уделяется созданию эффективных средств противодействия дронам ВСУ. Так, в ближайшие недели планируется проведение тестовых стрельб первого прототипа лазерного оружия в рамках проекта «Посох». Разрабатываемый «лучемёт» предназначен для уничтожения мишеней, имитирующих украинский беспилотник «Лютый», с дистанции до 1500 метров.