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2 июля, 14:36

Русские умельцы создали дрон «Дилдолёт» из сбитых украинских беспилотников

Mash: Российские инженеры собрали дрон из БПЛА ВСУ и назвали его «Дилдолёт»

Обложка © Telegram / Mash

Обложка © Telegram / Mash

Российские инженеры разработали дрон-перехватчик под названием «Дилдолёт», который, по словам создателей, на 80% состоит из компонентов украинских беспилотников, сбитых в ходе СВО. Благодаря использованию 3D-печати для замены повреждённых деталей, производство одного аппарата занимает менее недели, сообщает Mash.

Российские инженеры собрали дрон из украинских БПЛА. Видео © Telegram / Mash

Стоимость изготовления дрона с нуля оценивается в 20–40 тысяч рублей. Использование электроники и узлов с трофейных БПЛА позволяет снизить стоимость до 1,5 тысяч рублей. Разработчики из команды Vектор заявили о планах по модернизации системы наведения на основе изученных украинских технологий и запуске новой партии устройств в ближайшие месяцы.

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Ранее Life.ru рассказал, что в Москве инженеры создали свежую серию специализированных беспилотников и цифровых боевых систем. В линейке появились ударный дрон-камикадзе «Икар», тяжёлый гексакоптер-минёр «Горгона» и воздушный ретранслятор «Персей». Именно эти аппараты отправятся в зону СВО и будут защищать наших бойцов.

Наталья Афонина
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