Русские умельцы создали дрон «Дилдолёт» из сбитых украинских беспилотников

Российские инженеры разработали дрон-перехватчик под названием «Дилдолёт», который, по словам создателей, на 80% состоит из компонентов украинских беспилотников, сбитых в ходе СВО. Благодаря использованию 3D-печати для замены повреждённых деталей, производство одного аппарата занимает менее недели, сообщает Mash.

Российские инженеры собрали дрон из украинских БПЛА. Видео © Telegram / Mash

Стоимость изготовления дрона с нуля оценивается в 20–40 тысяч рублей. Использование электроники и узлов с трофейных БПЛА позволяет снизить стоимость до 1,5 тысяч рублей. Разработчики из команды Vектор заявили о планах по модернизации системы наведения на основе изученных украинских технологий и запуске новой партии устройств в ближайшие месяцы.