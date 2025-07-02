Русские умельцы создали дрон «Дилдолёт» из сбитых украинских беспилотников
Mash: Российские инженеры собрали дрон из БПЛА ВСУ и назвали его «Дилдолёт»
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Российские инженеры разработали дрон-перехватчик под названием «Дилдолёт», который, по словам создателей, на 80% состоит из компонентов украинских беспилотников, сбитых в ходе СВО. Благодаря использованию 3D-печати для замены повреждённых деталей, производство одного аппарата занимает менее недели, сообщает Mash.
Российские инженеры собрали дрон из украинских БПЛА. Видео © Telegram / Mash
Стоимость изготовления дрона с нуля оценивается в 20–40 тысяч рублей. Использование электроники и узлов с трофейных БПЛА позволяет снизить стоимость до 1,5 тысяч рублей. Разработчики из команды Vектор заявили о планах по модернизации системы наведения на основе изученных украинских технологий и запуске новой партии устройств в ближайшие месяцы.
Ранее Life.ru рассказал, что в Москве инженеры создали свежую серию специализированных беспилотников и цифровых боевых систем. В линейке появились ударный дрон-камикадзе «Икар», тяжёлый гексакоптер-минёр «Горгона» и воздушный ретранслятор «Персей». Именно эти аппараты отправятся в зону СВО и будут защищать наших бойцов.