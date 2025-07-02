Российских военных на СВО будут защищать «Икар», «Горгона» и «Персей»

Московские инженеры при содействии «Кулибин-клуба» Народного фронта представили свежую серию специализированных беспилотников и цифровых боевых систем. В линейке — ударный дрон-камикадзе «Икар», тяжёлый гексакоптер-минёр «Горгона» и воздушный ретранслятор «Персей». Кроме того, разработано автономное решение с искусственным интеллектом, способное самостоятельно выявлять цели и направлять ударные аппараты без прямого участия оператора. Об этом Life.ru рассказала пресс-служба Народного фронта.

Характеристики дрона. Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой Народного фронта

Флагманский «Икар» выделяется компактностью и универсальностью. На него легко устанавливаются сменные видеопередатчики, радиомодули, ленточные сбросы и поворотные камеры с переключением между тепловизором и сумеречной оптикой. Уже несколько десятков тысяч таких аппаратов доставлены в войсковые части, а планы предусматривают производство сотен тысяч.

«Горгона» — тяжёлый инженерный дрон с грузоподъёмностью до 10 килограммов и радиусом действия до 10 километров. Он часто используется для транспортировки мин ТМ-62 и других взрывных устройств с возможностью безопасного возврата.

Воздушный ретранслятор «Персей», весом всего 240 грамм, обеспечивает стабильную передачу видеосигнала на дистанции до 30 километров даже в сложном рельефе. Система управления «Гелиос» расширяет возможности контроля, позволяя оператору работать на расстоянии более 60 км благодаря усилению сигнала и патч-антеннам.

«У нас есть разработка с ИИ и машинным зрением, система донаведения. Дрон распознаёт цель, оператору остаётся нажать тумблер на пульте. Дистанция захвата, которую мы недавно тестировали, около 300–400 метров и зависит от размера цели», — рассказал представитель компании-производителя по имени Руслан.