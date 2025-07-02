Обеды прямо в окопы: Боец СВО показал видео работы дронов-курьеров на передовой

Российские беспилотники помогают нашим бойцам на передовой получать горячую еду и медикаменты прямо в окопах. Уникальные кадры публикует Life.ru. Военнослужащий рассказал, как долгожданные посылки буквально «прилетают с неба» и показал очередной сброс небесного десанта.

Дроны ВС РФ доставляют еду и лекарства на передовую. Видео © Life.ru

«Вот дрон пролетает. Вот сейчас будет сбрасывать. Вот. Посылочка упала. Такие вот бандерольки нам приходят, даже подписанные. Тушёночка, газ баллонный. Так помогают нам наши «авиалинии» выживать», — поделился солдат РФ.

Гуманитарные посылки от Народного фронта бойцы всегда встречают с особой радостью и признаются, что это даёт им уверенность в том, что тыл помнит о них, поддерживает и заботится. Как рассказали военнослужащие, даже горячие обеды попадают в окопы таким же образом.