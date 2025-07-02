Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 11:40

Обеды прямо в окопы: Боец СВО показал видео работы дронов-курьеров на передовой

Российский боец показал, как дроны РФ доставляют на передовую еду и лекарства

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские беспилотники помогают нашим бойцам на передовой получать горячую еду и медикаменты прямо в окопах. Уникальные кадры публикует Life.ru. Военнослужащий рассказал, как долгожданные посылки буквально «прилетают с неба» и показал очередной сброс небесного десанта.

Дроны ВС РФ доставляют еду и лекарства на передовую. Видео © Life.ru

«Вот дрон пролетает. Вот сейчас будет сбрасывать. Вот. Посылочка упала. Такие вот бандерольки нам приходят, даже подписанные. Тушёночка, газ баллонный. Так помогают нам наши «авиалинии» выживать», — поделился солдат РФ.

Гуманитарные посылки от Народного фронта бойцы всегда встречают с особой радостью и признаются, что это даёт им уверенность в том, что тыл помнит о них, поддерживает и заботится. Как рассказали военнослужащие, даже горячие обеды попадают в окопы таким же образом.

Мохнатый талисман: Боевой мопс Кузьмич стал душой подразделения штурмовиков в зоне СВО
Мохнатый талисман: Боевой мопс Кузьмич стал душой подразделения штурмовиков в зоне СВО

Ранее Life.ru писал, что жительница Китая прониклась проблемами населения Донбасса и решила поддержать российских военнослужащих, вставших на их защиту. Девушка ведёт свой бизнес по пошиву одежды, поэтому решила передать бойцам партию футболок, штанов, маек.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar