Обеды прямо в окопы: Боец СВО показал видео работы дронов-курьеров на передовой
Российский боец показал, как дроны РФ доставляют на передовую еду и лекарства
Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Российские беспилотники помогают нашим бойцам на передовой получать горячую еду и медикаменты прямо в окопах. Уникальные кадры публикует Life.ru. Военнослужащий рассказал, как долгожданные посылки буквально «прилетают с неба» и показал очередной сброс небесного десанта.
Дроны ВС РФ доставляют еду и лекарства на передовую. Видео © Life.ru
«Вот дрон пролетает. Вот сейчас будет сбрасывать. Вот. Посылочка упала. Такие вот бандерольки нам приходят, даже подписанные. Тушёночка, газ баллонный. Так помогают нам наши «авиалинии» выживать», — поделился солдат РФ.
Гуманитарные посылки от Народного фронта бойцы всегда встречают с особой радостью и признаются, что это даёт им уверенность в том, что тыл помнит о них, поддерживает и заботится. Как рассказали военнослужащие, даже горячие обеды попадают в окопы таким же образом.
Ранее Life.ru писал, что жительница Китая прониклась проблемами населения Донбасса и решила поддержать российских военнослужащих, вставших на их защиту. Девушка ведёт свой бизнес по пошиву одежды, поэтому решила передать бойцам партию футболок, штанов, маек.