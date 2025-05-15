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15 мая, 05:00

Мохнатый талисман: Боевой мопс Кузьмич стал душой подразделения штурмовиков в зоне СВО

Народный фронт: Мопс Кузьмич стал талисманом российских штурмовиков в зоне СВО

Мопс Кузьмич с бойцом Пашаем. Обложка © Telegram / Народный Фронт

Мопс Кузьмич с бойцом Пашаем. Обложка © Telegram / Народный Фронт

Мопс по кличке Кузьмич присоединился к российским военнослужащим в зоне спецоперации и стал настоящим талисманом для своего хозяина — бойца с позывным Пашай. Мохнатая кроха повсюду сопровождает военного и делит с ним все тяготы армейской жизни. О необычной дружбе на передовой Life.ru рассказали в Народном фронте.

До начала СВО у Пашая был мопс, с которым бойцу пришлось расстаться из-за отправки «за ленточку». Штурмовик сильно скучал по питомцу, а потому не смог упустить возможности взять на поруки месячного пёсика из села Маньково-Калитвинское Ростовской области. Так на передовой и появился Кузьмич.

Мопс Кузьмич с Пашаем. Видео © Telegram / Народный Фронт

Питомец органично влился в коллектив и стал настоящей душой подразделения. Мопс сопровождает военных на боевых задачах, ходит с ними в баню и катается на квадроцикле. Пашай, который находится в зоне СВО с самого начала операции, был ранен и награждён медалью «За отвагу», признаётся, что Кузьмич скрашивает его будни и дарит хозяину тепло.

«Этот хвостатый боец — доказательство, что даже в тяжелейших условиях есть место доброте, верности и поддержке, поднимающей боевой дух!» — отметили в Народном фронте.

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А ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пропала собака по кличке Фрося, спасённая из зоны специальной военной операции. По словам очевидцев, она спрыгнула с поезда и побежала в сторону Новочеркасского проспекта. На данный момент ведутся поиски.

Тимур Хингеев
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