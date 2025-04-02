Пушистый талисман: Российский боец Север спас котёнка от роя дронов и обрёл верного друга

Российский мотострелок из Архангельска с позывным Север спас маленького котёнка в самом разгаре разведывательной операции. Боец заметил напуганный пушистый комок в воронке от взрыва в окружении грязи и обломков. Рискуя жизнью, военнослужащий бросился на помощь хвостатому малышу и вытащил его из-под огня украинских беспилотников, рассказали Life.ru в Народном фронте.

Питомец получил кличку Гадя и стал верным спутником и талисманом Севера. Любую свободную минуту военный проводит в компании пушистика, а тот взамен греет своего спасителя и приятно мурчит.

«А ещё — идеально сливается с камуфляжем Севера. Настоящая разведчица, как и её хозяин», — подметили в Народном фронте.

Север и Гадя. Видео © Предоставлено Life.ru

В апреле участники Народного фронта обещали привезти солдату и его пушистому другу набор продуктов и корм для кошек, чтобы их жизнь в условиях СВО стала немного проще.