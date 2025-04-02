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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 апреля, 03:30

Пушистый талисман: Российский боец Север спас котёнка от роя дронов и обрёл верного друга

Российский мотострелок спас котёнка из воронки от взрыва и обрёл верного друга

Российский мотострелок из Архангельска с позывным Север спас маленького котёнка в самом разгаре разведывательной операции. Боец заметил напуганный пушистый комок в воронке от взрыва в окружении грязи и обломков. Рискуя жизнью, военнослужащий бросился на помощь хвостатому малышу и вытащил его из-под огня украинских беспилотников, рассказали Life.ru в Народном фронте.

Питомец получил кличку Гадя и стал верным спутником и талисманом Севера. Любую свободную минуту военный проводит в компании пушистика, а тот взамен греет своего спасителя и приятно мурчит.

«А ещё — идеально сливается с камуфляжем Севера. Настоящая разведчица, как и её хозяин», — подметили в Народном фронте.

Север и Гадя. Видео © Предоставлено Life.ru

В апреле участники Народного фронта обещали привезти солдату и его пушистому другу набор продуктов и корм для кошек, чтобы их жизнь в условиях СВО стала немного проще.

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А ранее рядовой ВС РФ с позывным Сиплый рассказал о помощи фронтовых собак на передовой. По словам военного, животные чутко реагируют на едва заметные шорохи и поднимают лай в случае беспокойства. Также они гавкают при приближении дронов.

Обложка ©

Предоставлено Life.ru

Тимур Хингеев
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