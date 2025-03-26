«Они нас охраняют»: Боец ВС РФ рассказал о помощи фронтовых собак на передовой
Рядовой ВС РФ Сиплый рассказал, как собаки помогают бойцам засекать дроны ВСУ
Собаки стали настоящими боевыми товарищами российских военных в зоне спецоперации, рассказал участникам движения «Народный фронт» гвардии рядовой с позывным Сиплый. По словам бойца, четвероногие друзья не только скрашивают будни солдат, но и помогают в службе.
Сиплый объяснил, что бойцы подбирают бесхозных питомцев на дорогах, в сёлах или получают от товарищей из других подразделений. Собаки чутко реагируют на едва заметные шорохи и поднимают лай в случае беспокойства, заверил он.
«Или когда дрон летит, они тоже начинают гавкать. Получается, нас охраняют, нас любят. Тем более мы их кормим, каждому имя дали», — рассказал десантник.
Боец о помощи четвероногих спутников. Видео © Telegram / «Россия — это я!»
Ранее о своём фронтовом питомце рассказал и военнослужащий с позывным Арчи. Он спас щенка, который привязался к бойцу и не отступал от него ни на шаг. Лишь когда четвероногий получил контузию, солдат передал его родственникам в Новосибирск.
Telegram / «Россия — это я!»