«Они нас охраняют»: Боец ВС РФ рассказал о помощи фронтовых собак на передовой

Собаки стали настоящими боевыми товарищами российских военных в зоне спецоперации, рассказал участникам движения «Народный фронт» гвардии рядовой с позывным Сиплый. По словам бойца, четвероногие друзья не только скрашивают будни солдат, но и помогают в службе.

Сиплый объяснил, что бойцы подбирают бесхозных питомцев на дорогах, в сёлах или получают от товарищей из других подразделений. Собаки чутко реагируют на едва заметные шорохи и поднимают лай в случае беспокойства, заверил он.

«Или когда дрон летит, они тоже начинают гавкать. Получается, нас охраняют, нас любят. Тем более мы их кормим, каждому имя дали», — рассказал десантник.

Боец о помощи четвероногих спутников. Видео © Telegram / «Россия — это я!»