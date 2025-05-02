В Петербурге пропала спасённая из зоны СВО собака Фрося

Собаку по кличке Фрося, которую в прошлом году спасли из зоны специальной военной операции, сейчас разыскивают в Санкт-Петербурге. Об этом 360.ru рассказала её хозяйка.

«А тут за пять минут до отхода поезда к нам, не постучавшись, врывается проводница, настежь открыв купе, — типа выгонять провожающих. Фрося с испугу проскочила в проход — и на выход. Проводница заохала и встала в проходе, загородив мне дверь. Я оттолкнула её и побежала», — рассказала девушка.

По словам очевидцев, собака спрыгнула с платформы и побежала в сторону Новочеркасского проспекта. Женщина была вынуждена уехать с мопсом в Тюмень, однако затем вернулась в Петербург.

Ветеринар Михаил Шеляков дал рекомендации по перевозке животных. Он посоветовал хорошо укреплять переноску, чтобы тревожный зверь не смог из неё выбраться, а также использовать успокаивающие средства в соответствии с инструкцией. Специалист отметил, что размер переноски должен позволять животному принять удобное положение, поскольку в поездках у собак и кошек может возникать рвота. Если животное не может вытянуть шею, чтобы выплюнуть содержимое желудка, оно может захлебнуться. По словам ветеринара, подобные инциденты, к сожалению, случаются.

Также Шеляков порекомендовал прикреплять к ошейнику адресник, а перед путешествием обращаться к ветеринару для профилактических прививок.