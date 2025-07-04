Новости СВО. Освобождены Меловое и Разино, переговоры Путина и Трампа, экс-депутат Верховной рады попала в плен, 4 июля Армия России перешла границу в Харьковской области, Путин и Трамп обсудили Украину, Надежда Савченко попала в плен ВС РФ — дайджест Life.ru. 3 июля, 21:07 Армия России бьёт позиции ВСУ у границы с Харьковской областью. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Харьковская область, 4 июля

Российские войска перешли границу в Белгородской области и заняли харьковское село Меловое. Из него 20 километров до Великого Бурлука, который, возможно, и является целью ВС РФ.

— Судя по всему, плацдарм во вражеском приграничье, ранее сформированный восточнее в районе сёл Тополи, Пески и Каменка, начинает расширяться. На этом участке логичными бы выглядели одновременные удары по Великому Бурлуку со стороны Мелового и Двуречной. Это позволило бы выбить у противника важный логистический узел, — считает военкор Александр Коц.

Армия России освободила Меловое в Харьковской области. Видео © Telegram / mod_russia

Развивается наше наступление и в Волчанске. Как и на других участках, ВСУ пытаются атаковать, но безуспешно. Среди того, что ВС РФ смогли уничтожить, — три станции спутниковой связи, а также шесть пунктов управления БПЛА.

Донецкая Народная Республика, 4 июля

В ДНР освобождено Разино. Этот населённый пункт находится на Покровском направлении. Важно, что это село находится севернее Новоэкономического, а это означает, что Димитров (Мирноград) и Красноармейск (Покровск) постепенно окружаются.

Карта СВО на 4 июля 2025 года. Минобороны сообщает об освобождении села Разино в ДНР. Фото © Telegram / divgen

Экс-депутат Верховной рады Савченко опять попала в плен

По предварительным данным, бывшая украинская лётчица, осуждённая в России, Надежда Савченко попала в плен под Купянском. Несколько лет назад она была помилована президентом России и выдана Украине, но теперь для неё ситуация может кончиться не столь благополучно.

— Включат ли её в списки на обмен — это вопрос интересный, потому что она уже была в плену, было решение суда и была проведена миссия с обменом. Я не знаю, какое юридическое решение примет российская сторона — Следственный комитет, исходя из того, что это уже рецидив. Ведь когда принималось решение об амнистии и обмене, вероятно, предполагался прежде всего отказ от участия в боевых действиях, — рассказал Life.ru бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Надежда Савченко — не рядовая военнослужащая, а бывший нардеп Верховной рады, получившая звание героя Украины.

Карта СВО на 4 июля 2025 года. Российская армия перешла границу и выбила противника из села Меловое в Купянском районе Харьковской области. Фото © Telegram / divgen

Как в Киеве реагируют на отказ США помогать ВСУ

Украинская пресса считает, что Киев получил сигнал из Вашингтона после того, как были прекращены поставки вооружения из США. Среди причин остановки называют исчерпание запасов у американцев. Но есть и другая версия.

— Это сигнал из Вашингтона с требованием к президенту Украины уволить главу своего офиса, а возможно, и самому уйти в отставку. После остановки поставок оружия эту версию вновь начали активно обсуждать — особенно на фоне того, что это решение было озвучено американцами вскоре после встречи Зеленского с Трампом, — говорится в материале украинских журналистов.

Ещё одна версия гласит, что таким образом Зеленского принуждают пойти на уступки России. Есть ещё одна более позитивная — для украинцев. Возможно, что окружение Трампа само приняло такое решение, а президент США не в курсе. Хотя вряд ли, так как американский лидер лично заинтересован в остановке вооружённого конфликта на Украине.

Переговоры Трампа и Путина

Президенты России и США провели телефонный разговор. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что главы государств обсудили Украину. Хозяин Белого дома призвал прекратить боевые действий. В свою очередь Владимир Путин заверил, что Москва достигнет целей СВО.

Известно, что Путин и Трамп не обсуждали возможную личную встречу.

— В целом разговор, как всегда, шёл на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат своё общение. Такая договорённость имеется, — отметил Ушаков.

Среди невоенных тем была культурная. Главы государств обсудили возможность обмена фильмами, продвигающими традиционные ценности. Владимир Путин также поздравил Трампа с Днём независимости США.

Авторы Даниил Черных