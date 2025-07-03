Экс-депутат Рады рассказал Life.ru о дальнейшей судьбе Савченко, попавшей в российский плен

Если украинская лётчица и экс-нардеп Надежда Савченко действительно попала в российский плен, у неё будет очень непростая ситуация, ведь после первого пленения и последующего освобождения она не должна была принимать участие в боевых действиях. Даже если Москва будет готова на обмен, то он может быть не на руку Владимиру Зеленскому, которому в преддверии выборов не нужен политический оппонент от военных, рассказал в беседе с Life.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Надо подождать информации со стороны Министерства обороны России. Если Надежда Савченко попала в плен, об этом сообщит министерство. Включат ли её в списки на обмен — это вопрос интересный, потому что она уже была в плену, было решение суда и была проведена миссия с обменом. Я не знаю, какое юридическое решение примет российская сторона — Следственный комитет — исходя из того, что это уже рецидив. Ведь когда принималось решение об амнистии и обмене, вероятно, предполагался прежде всего отказ от участия в боевых действиях. Знаете, это уже не танец на граблях. Владимир Олейник Бывший депутат Верховной рады

«Я считаю, что у неё будет непростая ситуация, в отличие от тех, кто попал в плен впервые. Поэтому попадёт она в обменный фонд или нет, это будет ещё зависеть от того, а на кого и на что будут менять. Иногда такие интересные обмены происходят, когда могут за одного и десять человек обменять или, например, кого-то конкретно. Но на самосуд её не отправят, как я думаю», — добавил наш собеседник.

Совсем другой вопрос — хочет ли Киев возращения Савченко? Олейник считает, что нет, ведь та всегда шла против власти. Он напомнил, что после обмена лётчицу радостно встречали на Украине, но она в итоге не поддержала политически ни бывшего президента Петра Порошенко*, ни даже экс-премьера Юлию Тимошенко, хотя была одним из самых уважаемых членов её партии.

По мнению Олейника, Савченко может освежить своё участие в политике страны на фоне надвигающихся президентских выборов. И Зеленскому она подыгрывать не станет. Поэтому киевский главарь вполне может не захотеть её возвращения из плена, испугавшись конкуренции с представителем профессиональных военных, у которых наверняка будет сильная поддержка на выборах.

Может ли она быть кандидатом в президенты, будет зависеть от двух факторов. Во-первых, нужны деньги, а это решение олигархов, и второе, безусловно, рейтинги, то есть как отнесутся к ней. Но на политическом горизонте в Украине очень мало женщин-политиков. Юлию Тимошенко уже можно не считать, она всё-таки, как говорят там, бабушка с точки зрения политического будущего. А вот Надежда может зажигать ещё. Владимир Олейник Бывший депутат Верховной рады

«Это будет зависеть от многих вещей. Она достаточно странные длинные паузы брала, откровенно говоря. Её рейтинг на момент первого обмена зашкаливал, потому что она своим поведением какую-то надежду вселяла. Как сейчас она будет действовать, не знаю. Но участвовать в выборах она, скорее всего, будет», — заключил собеседник Life.ru.

Напомним, сегодня украинский журналист со ссылкой на командование ВС Незалежной сообщил, что Надежда Савченко попала в российский плен под Купянском. Подразделение под её командованием угодило под артиллерийский обстрел в ходе вылазки и связь с ней прервалась. Пока что информации на этот счёт очень мало, Савченко могла и не пережить удары артиллерии.