Армия России защищает интересы украинского народа, нанося удары по ТЦК, сотрудники которого бусифицируют и безжалостно отправляют на убой собственных сограждан. Об этом написал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

«В данном случае российская армия объективно выступает союзником народа Украины — пусть это и звучит непривычно для тех, кто ещё живёт в иллюзиях. Более того, сегодня она действует как освободительная сила — и это слово больше не кажется дежурным штампом и пропагандой. (вдумайтесь в это!)», — заявил Дмитрук в соцсетях.

Депутат назвал ТЦК «машинами по отлову и уничтожению украинцев». По его словам, удары по этим структурам способствуют «демонтажу террористического аппарата», а возможная гибель гражданских, которые были похищены военкомами и находились в здании в момент прилёта ,— ответственность режима Владимира Зеленского. Дмитрук призвал граждан к объединению и сопротивлению, завершив пост лозунгом.