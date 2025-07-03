Украинский нардеп назвал Армию России освободительной силой после удара по ТЦК
Нардеп Дмитрук: ВС РФ выступают союзниками украинцев, нанося удары по ТЦК
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Армия России защищает интересы украинского народа, нанося удары по ТЦК, сотрудники которого бусифицируют и безжалостно отправляют на убой собственных сограждан. Об этом написал депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
«В данном случае российская армия объективно выступает союзником народа Украины — пусть это и звучит непривычно для тех, кто ещё живёт в иллюзиях. Более того, сегодня она действует как освободительная сила — и это слово больше не кажется дежурным штампом и пропагандой. (вдумайтесь в это!)», — заявил Дмитрук в соцсетях.
Депутат назвал ТЦК «машинами по отлову и уничтожению украинцев». По его словам, удары по этим структурам способствуют «демонтажу террористического аппарата», а возможная гибель гражданских, которые были похищены военкомами и находились в здании в момент прилёта ,— ответственность режима Владимира Зеленского. Дмитрук призвал граждан к объединению и сопротивлению, завершив пост лозунгом.
«Зеленский уйдёт — мир придёт!» — подытожил он.
Напомним, сегодня в Полтаве под ударом российских «Гераней» оказался ТЦК с очень дурной (даже по меркам украинских военкоматов) славой среди местных жителей. В здание прилетело три российских дрона. Сообщалось, что среди сотрудников есть погибшие и много пострадавших. Большинство украинцев в соцсетях вообще не опечалились из-за случившегося, а начали хвалить российскую армию и намекать, что ВС РФ следует продолжать в том же духе. Военкор Евгений Поддубный назвал удары беспилотников по ТЦК спасением украинцев от попадания на фронт.