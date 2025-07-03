Российские «Герани» назвали спасителями украинцев после удары по самым суровым военкомам в Полтаве

Российские военнослужащие помогают украинцам не попасться в лапы работников военкомата, а затем на фронт в ряды ВСУ. Так пошутил военный корреспондент Евгений Поддубный после нанесения удара беспилотниками РФ по зданию ТЦК (военкомата) в Полтаве, где мобилизация, по словам местных жителей, проходила с насилием, издевательствами и без соблюдения прав призывников.