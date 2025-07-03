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3 июля, 09:01

Российские «Герани» назвали спасителями украинцев после удары по самым суровым военкомам в Полтаве

Военкор Поддубный пошутил, что российские «Герани» спасают украинцев от ВСУ

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Российские военнослужащие помогают украинцам не попасться в лапы работников военкомата, а затем на фронт в ряды ВСУ. Так пошутил военный корреспондент Евгений Поддубный после нанесения удара беспилотниками РФ по зданию ТЦК (военкомата) в Полтаве, где мобилизация, по словам местных жителей, проходила с насилием, издевательствами и без соблюдения прав призывников.

«Герани» спасают украинцев от поездки на фронт – в Полтаве нанесён удар по областному ТЦК», написал военкор в соцсети.

На видео сняли прилетевшую на Украину «Герань» со смайликом
На видео сняли прилетевшую на Украину «Герань» со смайликом

Напомним, самый суровый военкомат на Украине попал под мощный удар российских «Гераней». Сразу три прилёта было зафиксировано по зданию ТЦК в Полтаве. По предварительной информации, среди сотрудников военкомата много пострадавших.

Татьяна Миссуми
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