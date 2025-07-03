Российские «Герани» назвали спасителями украинцев после удары по самым суровым военкомам в Полтаве
Военкор Поддубный пошутил, что российские «Герани» спасают украинцев от ВСУ
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Российские военнослужащие помогают украинцам не попасться в лапы работников военкомата, а затем на фронт в ряды ВСУ. Так пошутил военный корреспондент Евгений Поддубный после нанесения удара беспилотниками РФ по зданию ТЦК (военкомата) в Полтаве, где мобилизация, по словам местных жителей, проходила с насилием, издевательствами и без соблюдения прав призывников.
«Герани» спасают украинцев от поездки на фронт – в Полтаве нанесён удар по областному ТЦК», — написал военкор в соцсети.
Напомним, самый суровый военкомат на Украине попал под мощный удар российских «Гераней». Сразу три прилёта было зафиксировано по зданию ТЦК в Полтаве. По предварительной информации, среди сотрудников военкомата много пострадавших.