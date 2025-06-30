На видео сняли прилетевшую на Украину «Герань» со смайликом
Украинец снял на видео обломок БПЛА «Герань-2» с нарисованным смайликом
На Украине нашли обломок российского беспилотника «Герань-2», на котором белым маркером изображён смайлик. Из-за цензуры видео не может быть опубликовано со звуком. На кадрах оператор выражает недовольство тем, что российские дроны, помимо нанесения ударов, демонстрируют вызывающее поведение.
Украинец заснял обломок российского БПЛА «Герань-2» с улыбчивым смайликом. Видео © VK / РГ | Русское оружие
В ролике показан уцелевший после взрыва боевой части элерон реактивного беспилотника «Герань-2». Улыбающаяся рожица, нарисованная белым маркером, выделяется на корпусе дрона.
Ранее стало известно о боевом применении новейших российских БПЛА «Герань-3». Беспилотники, предположительно, использовались при атаках на военные объекты в Харькове и Одессе.
Обложка © VK / РГ | Русское оружие