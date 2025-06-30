На видео сняли прилетевшую на Украину «Герань» со смайликом

На Украине нашли обломок российского беспилотника «Герань-2», на котором белым маркером изображён смайлик. Из-за цензуры видео не может быть опубликовано со звуком. На кадрах оператор выражает недовольство тем, что российские дроны, помимо нанесения ударов, демонстрируют вызывающее поведение.