Самый суровый военкомат на Украине попал под мощный удар российских «Гераней»

Российские военнослужащие нанесли мощный удар при помощи беспилотников по зданию ТЦК (военкомат) в Полтаве на Украине, всего зафиксировано три прилёта. Кадры публикует SHOT. Очевидцы рассказали о серии последовавших взрывов и пожаре.

Прилёт по ТЦУ в Полтаве. Видео © Telegram / SHOT

Атака была проведена беспилотниками «Герань-2». По предварительной информации, есть пострадавшие среди сотрудников ТЦК. К месту подъехало несколько бригад скорой помощи. Как пишут местные паблики, в Полтаве самые суровые условия мобилизации, горожане часто жаловались на насилие и издевательства со стороны работников ТЦК, оформлявших в ряды ВСУ даже тех, кто имел бронь.