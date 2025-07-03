Самый суровый военкомат на Украине попал под мощный удар российских «Гераней»
SHOT: ВС РФ нанесли дронами «Герань-2» три удара по ТЦК в Полтаве на Украине
Обложка © Telegram / SHOT
Российские военнослужащие нанесли мощный удар при помощи беспилотников по зданию ТЦК (военкомат) в Полтаве на Украине, всего зафиксировано три прилёта. Кадры публикует SHOT. Очевидцы рассказали о серии последовавших взрывов и пожаре.
Прилёт по ТЦУ в Полтаве. Видео © Telegram / SHOT
Атака была проведена беспилотниками «Герань-2». По предварительной информации, есть пострадавшие среди сотрудников ТЦК. К месту подъехало несколько бригад скорой помощи. Как пишут местные паблики, в Полтаве самые суровые условия мобилизации, горожане часто жаловались на насилие и издевательства со стороны работников ТЦК, оформлявших в ряды ВСУ даже тех, кто имел бронь.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после ряда успешных атак ВС РФ на учебные центры ввёл запрет на концентрацию войск и техники, а также на развёртывание палаточных лагерей. По его словам, это должно помочь избежать больших потерь при атаках РФ.