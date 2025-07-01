Удары российских «Кинжалов» по ВПК Украины принесли колоссальные разрушения, пишут СМИ
Steigan: Удары ВС РФ по оборонной промышленности Украины принесли результаты
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Недавний массированный удар, который российские военные нанесли по оборонной промышленности Украины, уже начинает оказывать значительное влияние на ситуацию в регионе. Ракетные удары, осуществлённые с использованием дронов «Герань» и ракет «Кинжал», привели к разрушению ключевых предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает норвежское издание Steigan.
По объектам оборонной и энергетической инфраструктуры Украины было выпущено более 400 высокоточных снарядов средней и большой дальности. Под удар попали важнейшие объекты, такие как Дрогобычский нефтеперерабатывающий завод во Львовской области и Львовский авиаремонтный завод. В результате этой атаки был полностью уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Черкасской области, а также серьёзно пострадали объекты ВПК в Полтаве и Николаеве.
Напомним, что в ночь на 29 июня Россия выпустила по объектам на Украине 150 БПЛА и «Калибры». Группа дронов «Герань» через Сумскую область нанесла удары по центральным и западным регионам Украины, а в Ровно были зафиксированы взрывы.