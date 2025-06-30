Киев призвал срочно ввести санкции против РФ после атаки «Кинжалов»

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с призывом ввести новые санкции против России. Это заявление было сделано на фоне массированной атаки Вооружённых сил России по территории Украины. Министр отметил, что рестрикции необходимы не только Киеву, но и всей Европе.

«[Удары] доказывают срочность новых санкций. ЕС и США нуждаются в них не только для Украины, но и для себя», — заявил Сибига.