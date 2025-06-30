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Регион
30 июня, 09:41

Киев призвал срочно ввести санкции против РФ после атаки «Кинжалов»

Глава МИД Украины Сибига призвал к новым санкциям против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mny-Jhee

Глава МИД Украины Андрей Сибига выступил с призывом ввести новые санкции против России. Это заявление было сделано на фоне массированной атаки Вооружённых сил России по территории Украины. Министр отметил, что рестрикции необходимы не только Киеву, но и всей Европе.

«[Удары] доказывают срочность новых санкций. ЕС и США нуждаются в них не только для Украины, но и для себя», — заявил Сибига.

Названы сроки принятия новых санкций ЕС против России
Названы сроки принятия новых санкций ЕС против России

Напомним, что ВС РФ в ночь на 29 июня нанесли удар по объектам ВПК Украины с применением «Кинжала». Атака была нацелена на объекты украинского военно-промышленного комплекса. Все обозначенные цели были поражены.

Полина Никифорова
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