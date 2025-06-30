Названы сроки принятия новых санкций ЕС против России

Евросоюз готовится к утверждению очередного пакета санкций против России, который, вероятно, будет финализирован в период председательства Дании в Совете ЕС, начинающегося 1 июля, сообщает издание Politico.

По информации Politico, принятие санкций вряд ли произойдёт во время польского председательства, и окончательное решение останется за Данией, которая вступит в свои полномочия во вторник.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что отказ республики от российского газа с января 2028 года может привести к иску от «Газпрома» на сумму 20 миллиардов евро. Он подчеркнул, что Словакия не поддержит 18-й пакет санкций, пока не будут урегулированы все связанные с этим вопросы.

Словакия и Венгрия выражают сопротивление новому пакету санкций. Братислава ясно дала понять, что не поддержит текущую версию соглашения и ожидает визита представителей Еврокомиссии 3 июля для обсуждения деталей. Среди требований Словакии — гарантии защиты её компаний от исков за нарушение контрактов с российскими партнёрами, компенсация транзитных сборов и полное согласие Братиславы с планом санкций перед его утверждением.