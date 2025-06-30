Сенатор Кунс допустил принятие проекта о санкциях против РФ на следующей неделе

Сенат США может рассмотреть и принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России уже на следующей неделе. Такое предположение высказал американский сенатор-демократ Крис Кунс.

В интервью телеканалу Fox News Кунс отметил, что сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь подготовили соответствующий законопроект.

«Сенаторы Грэм* и Блюменталь подготовили законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность продвигать антироссийские санкции. По словам сенатора Линдси Грэма*, американский лидер обсуждал этот вопрос, играя в гольф. Законопроект предусматривает жёсткие меры против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы, в частности, введение 500-процентной пошлины на импорт из таких стран в США.