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29 июня, 21:12

Сенатор Кунс допустил принятие проекта о санкциях против РФ на следующей неделе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaya Ernst

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yaya Ernst

Сенат США может рассмотреть и принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России уже на следующей неделе. Такое предположение высказал американский сенатор-демократ Крис Кунс.

В интервью телеканалу Fox News Кунс отметил, что сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь подготовили соответствующий законопроект.

«Сенаторы Грэм* и Блюменталь подготовили законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе», — заявил он.

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Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность продвигать антироссийские санкции. По словам сенатора Линдси Грэма*, американский лидер обсуждал этот вопрос, играя в гольф. Законопроект предусматривает жёсткие меры против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы, в частности, введение 500-процентной пошлины на импорт из таких стран в США.

* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

Антон Голыбин
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