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Регион
29 июня, 14:13

В США сообщили о готовности Трампа ввести новые санкции против России

Сенатор Грэм*: Трамп готов одобрить законопроект о новых санкциях против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности двигаться вперёд с антироссийскими санкциями. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма*, американский лидер обсуждал этот вопрос прямо во время игры в гольф.

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед», — сказал Грэм* в эфире ABC News.

По словам сенатора, законопроект о новых санкциях может быть рассмотрен в сенате уже в июле. Предусматриваются жёсткие меры в отношении стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. В частности, в случае принятия документа на импорт из таких стран в США будет действовать 500-процентная пошлина.

Основной удар, как уточнил Грэм*, направлен на Индию и Китай — крупнейших покупателей российской нефти. Кроме того, проект предлагает запретить американским гражданам участвовать в операциях с российскими долговыми обязательствами.

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Ранее стало известно, что США частично отменили санкции против России, введённые ещё в ноябре 2024-го. Эти рестрикции мешали реализации проекта строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии, который финансируется через Газпромбанк.

* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.


Милена Скрипальщикова
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