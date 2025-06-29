В США сообщили о готовности Трампа ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности двигаться вперёд с антироссийскими санкциями. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма*, американский лидер обсуждал этот вопрос прямо во время игры в гольф.

«Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед», — сказал Грэм* в эфире ABC News.

По словам сенатора, законопроект о новых санкциях может быть рассмотрен в сенате уже в июле. Предусматриваются жёсткие меры в отношении стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. В частности, в случае принятия документа на импорт из таких стран в США будет действовать 500-процентная пошлина.

Основной удар, как уточнил Грэм*, направлен на Индию и Китай — крупнейших покупателей российской нефти. Кроме того, проект предлагает запретить американским гражданам участвовать в операциях с российскими долговыми обязательствами.

Ранее стало известно, что США частично отменили санкции против России, введённые ещё в ноябре 2024-го. Эти рестрикции мешали реализации проекта строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии, который финансируется через Газпромбанк.