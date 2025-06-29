США отменили часть санкций против России
Глава МИД Венгрии Сийярто: США отменили санкции, связанные с АЭС «Пакш-2»
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Соединённые Штаты приняли решение об отмене части санкций против России, введённых в ноябре 2024 года. Ограничения мешали осуществлению проекта сооружения АЭС «Пакш-2». Данное заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1.
Ограничения были введены против Газпромбанка, через который финансировалось сооружение атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2». Это является одним из важных проектов для Венгрии. В то время пост главы Белого дома занимал Джо Байден. Вопрос о том, чтобы снять рестрикции, поднимался на пресс-конференции в феврале 2025 года.
«К счастью, с января в Белом доме в Вашингтоне появился президент (Дональд Трамп), который видит в Венгрии друга. Исходя из этого, правительство США сняло санкции с инвестиций в атомную электростанцию «Пакш», — сказал он.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы президента Франции Эмманюэля Макрона и других европейских лидеров ввести 18-й пакет санкций против России. Он подчеркнул, что меры давления на Москву вызывают ответные последствия, которые ощущаются и самими инициаторами санкций.