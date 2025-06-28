Включение Украины в состав Евросоюза станет катастрофой для объединения. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав в Будапеште Золтан Кошкович на странице в соцсети X.

«Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности. <...> В настоящее время на пути стоит только Венгрия, с открытой поддержкой только Словакии. Но венгерское правительство только что получило огромный мандат от 2,3 миллиона избирателей, которые отвергли этот план», — пишет он, добавив, что России якобы будет на руку, если на Евросоюз ляжет такая тяжкая ноша.