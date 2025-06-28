Катастрофа: В Венгрии бьют тревогу из-за намерений принять Украину в ЕС
Аналитик Кошкович: Включение Украины в состав ЕС станет катастрофой
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Включение Украины в состав Евросоюза станет катастрофой для объединения. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав в Будапеште Золтан Кошкович на странице в соцсети X.
«Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности. <...> В настоящее время на пути стоит только Венгрия, с открытой поддержкой только Словакии. Но венгерское правительство только что получило огромный мандат от 2,3 миллиона избирателей, которые отвергли этот план», — пишет он, добавив, что России якобы будет на руку, если на Евросоюз ляжет такая тяжкая ноша.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в действенности очередного — 18-го — пакета европейских санкций против России. Свою мысль он выразил в занятной формулировке: рестрикции — «секси», но на практике бессмысленны.