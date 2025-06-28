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28 июня, 10:35

Катастрофа: В Венгрии бьют тревогу из-за намерений принять Украину в ЕС

Аналитик Кошкович: Включение Украины в состав ЕС станет катастрофой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volurol

Включение Украины в состав Евросоюза станет катастрофой для объединения. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав в Будапеште Золтан Кошкович на странице в соцсети X.

«Вступление Украины в ЕС стало бы абсолютной катастрофой с точки зрения экономики и безопасности. <...> В настоящее время на пути стоит только Венгрия, с открытой поддержкой только Словакии. Но венгерское правительство только что получило огромный мандат от 2,3 миллиона избирателей, которые отвергли этот план»,пишет он, добавив, что России якобы будет на руку, если на Евросоюз ляжет такая тяжкая ноша.

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Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо усомнился в действенности очередного — 18-го — пакета европейских санкций против России. Свою мысль он выразил в занятной формулировке: рестрикции — «секси», но на практике бессмысленны.

Юрий Лысенко
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