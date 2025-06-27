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27 июня, 16:01

В Бельгии раскрыли личность «нового папочки» Евросоюза

Премьер Бельгии считает, что Мерц может стать «новым папочкой» ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Канцлер Германии Фридрих Мерц в будущем может стать «новым папочкой» Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью Politico.

«В будущем у ЕС может появиться «новый папочка» в лице лидера Германии Мерца», — сказал де Вевер, отметив, что был впечатлён амбициями Мерца в вопросах обороны.

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Напомним, ранее Марко Рютте, комментируя недавнее заявление Трампа, заявил, что «папочке иногда приходится использовать крепкие выражения». Генсек НАТО выразил поддержку политике президента США, назвав ее достойной высокой оценки. Экономист Филип Пилкингтон, комментируя употребление слова «папочка», иронично упомянул квартал красных фонарей в Амстердаме.

Александра Мышляева
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