В Бельгии раскрыли личность «нового папочки» Евросоюза

Канцлер Германии Фридрих Мерц в будущем может стать «новым папочкой» Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью Politico .

«В будущем у ЕС может появиться «новый папочка» в лице лидера Германии Мерца», — сказал де Вевер, отметив, что был впечатлён амбициями Мерца в вопросах обороны.