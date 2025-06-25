Генсек НАТО расхвалил Трампа и назвал его «папочкой»
Генсек НАТО Рютте назвал Трампа «папочкой» после его бранного высказывания
Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, обсуждая высказывания Дональда Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутку использовал по отношению к президенту США фамильярное прозвище «папочка». Об этом сообщает Reuters.
«И папочке иногда приходится использовать крепкие выражения», — заявил Рютте.
Также генсек НАТО положительно отозвался о политике Трампа, отметив, что она заслуживает высокой оценки.
Ранее Трамп выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся вражды между Ираном и Израилем, особенно после срыва перемирия. Эмоции захлестнули его так, что в ход пошла нецензурная брань. Трамп указал на то, что обе стороны потеряли ориентир в этом затяжном противостоянии, забыв о его первоначальном смысле.