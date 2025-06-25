Генсек НАТО расхвалил Трампа и назвал его «папочкой»

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, обсуждая высказывания Дональда Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутку использовал по отношению к президенту США фамильярное прозвище «папочка». Об этом сообщает Reuters .

Ранее Трамп выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся вражды между Ираном и Израилем, особенно после срыва перемирия. Эмоции захлестнули его так, что в ход пошла нецензурная брань. Трамп указал на то, что обе стороны потеряли ориентир в этом затяжном противостоянии, забыв о его первоначальном смысле.