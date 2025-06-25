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25 июня, 14:02

Генсек НАТО расхвалил Трампа и назвал его «папочкой»

Генсек НАТО Рютте назвал Трампа «папочкой» после его бранного высказывания

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Марк Рютте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, обсуждая высказывания Дональда Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутку использовал по отношению к президенту США фамильярное прозвище «папочка». Об этом сообщает Reuters.

«И папочке иногда приходится использовать крепкие выражения», — заявил Рютте.

Также генсек НАТО положительно отозвался о политике Трампа, отметив, что она заслуживает высокой оценки.

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Ранее Трамп выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся вражды между Ираном и Израилем, особенно после срыва перемирия. Эмоции захлестнули его так, что в ход пошла нецензурная брань. Трамп указал на то, что обе стороны потеряли ориентир в этом затяжном противостоянии, забыв о его первоначальном смысле.

Ольга Сливченко
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