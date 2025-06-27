«Свято место пусто не бывает»: Психолог ответила, почему Западу обязательно нужен «папочка»

Людям всегда нужен лидер, за которым можно идти, если они сами не хотят брать на себя ответственность. Такого лидера можно назвать «папочкой» — человеком, который решает за всех и на которого можно положиться. Раньше эту роль идеально выполнял Джо Байден, бывший президент США. Весь Евросоюз смотрел на него и подстраивался под его решения. Как он скажет — так и будет. Это давало ощущение стабильности: ведь «папочка» не только принимает решения, но и защищает, рассказала психолог Марианна Абравитова в беседе с Life.ru.

«Здесь, кстати, параллель с папочкой непростая, очень даже логичная, потому что именно отец берёт ответственность за своих детей и за семью в целом. И он также отвечает за безопасность этой семьи. И сейчас ЕС, в общем-то, заметался, потому что вот ту самую безопасность и суперответственность не на кого возложить. Даже попытались такой ярлычок повесить на Трампа, но, однако, он не совсем подходит на эту роль, потому что он достаточно мерцающий для ЕС», — отметила психолог.

Поскольку это место остаётся вакантным, следует искать кандидата среди своих, и канцлер Германии Фридрих Мерц идеально подходит на эту роль, так как именно он сейчас чаще всего произносит резкие, жизнеутверждающие фразы. Она добавила, что, если человек демонстрирует такую амбициозность, окружающие воспринимают это как обоснованное право. Однако возникает вопрос: на что он опирается?

Всё-таки сильный удерживает власть, кто видит очень многие нюансы, учитывает их. Сможет ли это сделать Мерц? Непонятно. Во всяком случае, сам он чувствует себя Наполеоном, потому что он сразу выскочил в политическое поле с наполеоновскими амбициями, с желанием в первую очередь проявиться лично самому, а не брать ответственность. Психолог Марианна Абравитова