Трамп пообещал отшлёпать генсека НАТО, назвавшего его «папочкой»
Трамп с юмором отреагировал на слова Рютте, который назвал его «папочкой»
Генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP
На встрече с журналистами у президента США Дональда Трампа поинтересовались о его отношениях с генсеком НАТО Марком Рютте, припомнив, что тот назвал американского лидера «папочкой». В ответ на это американский лидер заявил о симпатии со стороны Рютте.
«Я думаю, я ему нравлюсь. Если нет, я дам вам знать. Я вернусь и шлёпну его как следует, ладно? Он так и сказал. Он сказал это очень ласково: «папа, ты мой папа», — сказал Трамп.
Напомним, что ранее Марко Рютте, комментируя недавнее заявление Трампа, заявил, что «папочке иногда приходится использовать крепкие выражения». Также генсек НАТО положительно отозвался о политике президента США, отметив, что она заслуживает высокой оценки. Экономист Филип Пилкингтон, услышав заявление о «папочке», пошутил о квартале красных фонарей в Амстердаме.