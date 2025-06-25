Трамп пообещал отшлёпать генсека НАТО, назвавшего его «папочкой»

На встрече с журналистами у президента США Дональда Трампа поинтересовались о его отношениях с генсеком НАТО Марком Рютте, припомнив, что тот назвал американского лидера «папочкой». В ответ на это американский лидер заявил о симпатии со стороны Рютте.

«Я думаю, я ему нравлюсь. Если нет, я дам вам знать. Я вернусь и шлёпну его как следует, ладно? Он так и сказал. Он сказал это очень ласково: «папа, ты мой папа», — сказал Трамп.