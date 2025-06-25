Генсек НАТО призвал Запад не быть наивным по отношению к России

Генсек НАТО, опираясь на данные из открытых источников и оценки высокопоставленных европейских военных, выразил обеспокоенность темпами роста Армии РФ. Он заявил, что, по их мнению, российские войска могут достичь наступательного потенциала в течение трёх-семи лет.

Накануне Рютте допустил, что Россия якобы сможет «успешно напасть» на альянс в течение пяти лет, если западные страны не увеличат расходы на оборону. Однако при уточняющих вопросах журналистов он не смог пояснить, откуда у него такие выводы. Слова Рютте позже были опубликованы в официальной стенограмме на сайте НАТО. Сам он сослался на высказывания немецких военных и разведчиков, которые предупреждали о возможной угрозе «через три, пять или семь лет».