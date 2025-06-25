Квартал красных фонарей: На Западе высмеяли Рютте после слов о «папочке» Трампе
Экономист Пилкингтон пошутил над Рютте после его слов о «папочке» Трампе
Обложка © Х / Philip Pilkington
Экономист Филип Пилкингтон с юмором отреагировал на высказывание генсека НАТО Марка Рютте, который в шутку назвал Дональда Трампа «папочкой». Своими сыслями на этот счёт он поделился в соцсети X.
«Вскоре после конференции НАТО Рютте заметили пристегивающим свой велосипед в печально известном квартале красных фонарей в Амстердаме», — написал Пилкингтон.
Он сопроводил свою реплику шуткой о квартале красных фонарей в Амстердаме — известном районе с клубами для взрослых. Публикация набрала множество реакций и породила новую волну мемов.
Напомним, что сегодня во время обсуждения позиции США по ближневосточному конфликту Марк Рютте в шутку назвал Дональда Трампа «папочкой». Также генсек НАТО положительно оценил политику американского лидера, отметив, что она заслуживает высокой оценки.