Квартал красных фонарей: На Западе высмеяли Рютте после слов о «папочке» Трампе

Экономист Филип Пилкингтон с юмором отреагировал на высказывание генсека НАТО Марка Рютте, который в шутку назвал Дональда Трампа «папочкой». Своими сыслями на этот счёт он поделился в соцсети X.

«Вскоре после конференции НАТО Рютте заметили пристегивающим свой велосипед в печально известном квартале красных фонарей в Амстердаме», — написал Пилкингтон.

Он сопроводил свою реплику шуткой о квартале красных фонарей в Амстердаме — известном районе с клубами для взрослых. Публикация набрала множество реакций и породила новую волну мемов.