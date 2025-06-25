Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 16:21

Квартал красных фонарей: На Западе высмеяли Рютте после слов о «папочке» Трампе

Экономист Пилкингтон пошутил над Рютте после его слов о «папочке» Трампе

Обложка © Х / Philip Pilkington

Обложка © Х / Philip Pilkington

Экономист Филип Пилкингтон с юмором отреагировал на высказывание генсека НАТО Марка Рютте, который в шутку назвал Дональда Трампа «папочкой». Своими сыслями на этот счёт он поделился в соцсети X.

«Вскоре после конференции НАТО Рютте заметили пристегивающим свой велосипед в печально известном квартале красных фонарей в Амстердаме», — написал Пилкингтон.

Он сопроводил свою реплику шуткой о квартале красных фонарей в Амстердаме — известном районе с клубами для взрослых. Публикация набрала множество реакций и породила новую волну мемов.

Заплатит по-крупному: Трамп опубликовал сообщение генсека НАТО о судьбе Европы
Заплатит по-крупному: Трамп опубликовал сообщение генсека НАТО о судьбе Европы

Напомним, что сегодня во время обсуждения позиции США по ближневосточному конфликту Марк Рютте в шутку назвал Дональда Трампа «папочкой». Также генсек НАТО положительно оценил политику американского лидера, отметив, что она заслуживает высокой оценки.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Марк Рютте
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar