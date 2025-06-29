В «Росатоме» прокомментировали исключение российских банков из-под санкций США

Российская госкорпорация «Росатом» получила важное преимущество в реализации проекта «Пакш-2» благодаря исключению из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой. Это решение, принятое подразделением Минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC), позволит «Росатому» более интенсивно сотрудничать с венгерскими партнёрами. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление корпорации.

В «Росатоме» отметили, что исключение из санкционного списка даст возможность более активно реализовывать проект «Пакш-2» в рамках действующего контракта. АЭС, расположенная в 100 километрах от Будапешта, в настоящее время вырабатывает почти половину всей электроэнергии в Венгрии. С вводом в эксплуатацию двух новых блоков «Пакша» эта доля, как ожидается, удвоится, что станет важным шагом к обеспечению энергетической безопасности страны.

Проект «Пакш-2» включает строительство двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения «III+», которые будут построены «под ключ». Гарантированный срок эксплуатации новых энергоблоков составит 60 лет. Это первый российский проект на территории ЕС, и основная лицензия на его строительство была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки соответствуют самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.