Раскрыто значение частичного снятия американских санкций с России

Отмена американских санкций против России, касающаяся АЭС «Пакш-2», позволит обеспечить финансирование этого проекта. Об этом заявил главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo Александр Уваров.





«Можно ожидать, что проект АЭС «Пакш-2» будет в надлежащей мере финансово обеспечен, что крайне важно с точки зрения перехода к процедуре заливки «первого бетона» в фундамент пятого энергоблока станции», — передаёт его слова РИА «Новости».