Раскрыто значение частичного снятия американских санкций с России
Уваров: Снятие санкций США с АЭС «Пакш-2» позволит финансировать предприятие
АЭС. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Отмена американских санкций против России, касающаяся АЭС «Пакш-2», позволит обеспечить финансирование этого проекта. Об этом заявил главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo Александр Уваров.
«Можно ожидать, что проект АЭС «Пакш-2» будет в надлежащей мере финансово обеспечен, что крайне важно с точки зрения перехода к процедуре заливки «первого бетона» в фундамент пятого энергоблока станции», — передаёт его слова РИА «Новости».
Напомним, ранее стало известно, что США сняли санкции с России, связанные со строительством АЭС в Венгрии. Речь идёт об ограничениях в отношении Газпромбанка, через который велось финансирование проекта сооружения атомной электростанции. Экономические меры ввела администрация Байдена в ноябре прошлого года.