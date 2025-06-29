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29 июня, 13:15

Раскрыто значение частичного снятия американских санкций с России

Уваров: Снятие санкций США с АЭС «Пакш-2» позволит финансировать предприятие

АЭС. Обложка © Шедеврум / Life.ru

АЭС. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Отмена американских санкций против России, касающаяся АЭС «Пакш-2», позволит обеспечить финансирование этого проекта. Об этом заявил главный редактор портала по атомной энергетике Atominfo Александр Уваров.

«Можно ожидать, что проект АЭС «Пакш-2» будет в надлежащей мере финансово обеспечен, что крайне важно с точки зрения перехода к процедуре заливки «первого бетона» в фундамент пятого энергоблока станции»,передаёт его слова РИА «Новости».

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Напомним, ранее стало известно, что США сняли санкции с России, связанные со строительством АЭС в Венгрии. Речь идёт об ограничениях в отношении Газпромбанка, через который велось финансирование проекта сооружения атомной электростанции. Экономические меры ввела администрация Байдена в ноябре прошлого года.

Мария Любицкая
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