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29 июня, 11:25

«Мы на грани»: Во Франции накинулись на главу МИД из-за слов о Путине

Филиппо выступил с критикой после слов Барро о принуждении Путина к перемирию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Возглавляющий французскую партию «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро за его слова о российском президенте Владимире Путине. Об этом он написал в соцсети X.

«Вы уже должны были в 2022 году «поставить российскую экономику на колени»... И сегодня именно мы находимся на грани того, чтобы попасть под опеку МВФ! Прекратите свою бессмысленную пропаганду и финансирование этой войны и сопровождающую её процессию коррупционеров», — написал Филиппо.

Политик прокомментировал заявление французского министра, касающееся состояния российской экономики и давления на российского лидера с целью добиться прекращения огня на Украине.

Путин: Санкции вредят тем, кто их вводит
Путин: Санкции вредят тем, кто их вводит

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы президента Франции Эмманюэля Макрона и других европейских лидеров ввести 18-й пакет санкций против России. Он подчеркнул, что меры давления на Москву вызывают ответные последствия, которые ощущаются и самими инициаторами санкций.

Мария Любицкая
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