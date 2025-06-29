«Мы на грани»: Во Франции накинулись на главу МИД из-за слов о Путине

Возглавляющий французскую партию «Патриоты» Флориан Филиппо подверг резкой критике главу МИД Франции Жан-Ноэля Барро за его слова о российском президенте Владимире Путине. Об этом он написал в соцсети X.

«Вы уже должны были в 2022 году «поставить российскую экономику на колени»... И сегодня именно мы находимся на грани того, чтобы попасть под опеку МВФ! Прекратите свою бессмысленную пропаганду и финансирование этой войны и сопровождающую её процессию коррупционеров», — написал Филиппо.

Политик прокомментировал заявление французского министра, касающееся состояния российской экономики и давления на российского лидера с целью добиться прекращения огня на Украине.