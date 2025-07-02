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2 июля, 14:45

Депутат Рады рассказал о клятве Зеленского, которую тот нарушил в главной святыне Украины

Дмитрук: Зеленский нарушил данное в Киево-Печерской лавре обещание креститься

Зеленский и митрополит Онуфрий. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук

Зеленский и митрополит Онуфрий. Обложка © Telegram / Артём Дмитрук

Владимир Зеленский ещё до начала своего президентского срока побывал в Киево-Печерской лавре, где один из старцев предрёк, что тот выиграет выборы. В ответ на это начинающий политик тогда дал клятву, которую позже нарушил. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Дмитрук — о клятве Зеленского. Видео © Telegram / Артём Дмитрук

В святом месте старец нашептал молодому Зеленскому, что тот станет президентом Украины. В ответ Зеленский поклялся, что на следующий день примет Крещение, если это предсказание сбудется. Однако до дела так и не дошло, экс-юморист клятву нарушил.

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Кстати, на фото выше рядом с Зеленским стоит митрополит Украинской православной церкви Онуфрий, которого сегодня главарь киевского режима лишил гражданства Украины. В СБУ считают, что священнослужитель в 2002 году тайно получил паспорт РФ, а также продолжил поддерживать связь с Московской патриархией.

Владимир Озеров
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