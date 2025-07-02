Депутат Рады рассказал о клятве Зеленского, которую тот нарушил в главной святыне Украины

Владимир Зеленский ещё до начала своего президентского срока побывал в Киево-Печерской лавре, где один из старцев предрёк, что тот выиграет выборы. В ответ на это начинающий политик тогда дал клятву, которую позже нарушил. Об этом рассказал у себя в телеграм-канале депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

Дмитрук — о клятве Зеленского. Видео © Telegram / Артём Дмитрук

В святом месте старец нашептал молодому Зеленскому, что тот станет президентом Украины. В ответ Зеленский поклялся, что на следующий день примет Крещение, если это предсказание сбудется. Однако до дела так и не дошло, экс-юморист клятву нарушил.