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17 июня, 17:43

Рейдерский захват не удался: На западе Украины прихожане УПЦ отстояли собор

На Украине прихожане предотвратили захват храма УПЦ

Перед входом стоит митрополит Мелетий и часть прихожан УПЦ МП вошли в храм в Черновцах на Украине. Обложка © Х / ГЛАВКОМ

Перед входом стоит митрополит Мелетий и часть прихожан УПЦ МП вошли в храм в Черновцах на Украине. Обложка © Х / ГЛАВКОМ

Украинская православная церковь заявила о попытке силового захвата Свято-Духовского собора в Черновцах. По информации представителей УПЦ, неизвестные лица проникли в храм с целью рейдерского захвата, однако их действия были пресечены.

Перед входом стоит митрополит Мелетий и часть прихожан УПЦ МП вошли в храм в Черновцах на Украине. Видео © Х / ГЛАВКОМ

Ситуация разрешилась без серьёзных последствий. По словам представителей церкви, полиция вывела нарушителей с территории собора. Причины и организаторы нападения пока не называются.

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Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил в беседе с Life.ru, что задержания священников УПЦ и атаки на храмы являются частью системной политики Киева, направленной на вытеснение канонического православия с территории Украины. По его словам, такие действия подрывают религиозную свободу и нарушают права верующих.

Милена Скрипальщикова
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