В украинских Черновцах группа мужчин в балаклавах захватила собор УПЦ

В Черновцах на западе Украины произошёл силовой захват Свято-Духовского кафедрального собора Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны ПЦУ. В результате этого один из священнослужителей получил серьёзные травмы. Об этом в социальной сети заявил Союз православных журналистов (СПЖ).

По данным ведомства, в захвате участвовала группа из примерно 50 человек. Очевидцы заявили, что свои лица агрессоры спрятали балаклавами, а также надели спортивную одежду. Позже стало известно об избиении священнослужителей собора, включая священников и диакона. Один из них получил серьёзные раны, у другого сломаны рёбра, а у диакона зафиксированы повреждения лица. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, и они были госпитализированы.

Ситуация на западе Украины в кафедральном соборе канонической Украинской православной церкви. Видео © Х / @uncreated_light

В знак протеста против недопуска в храм прихожане перекрыли дорогу возле захваченного собора.

В то же время представитель Православной церкви Украины (ПЦУ), признанной раскольнической, прокомментировал захват, назвав его «первой молитвой на украинском языке» в этом храме.