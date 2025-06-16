На Украине насильно мобилизовали ещё одного диакона УПЦ

В Ровенской области на западе Украины зафиксирован новый случай насильственной мобилизации священнослужителя. Как сообщает Союз православных журналистов, военкомы задержали диакона Максима Гузенко, клирика Покровского кафедрального собора Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви. На данный момент он уже два дня находится в центре комплектования, связь с ним отсутствует.

Этот инцидент стал частью набирающей обороты принудительной мобилизации священнослужителей УПЦ. При этом представители других религиозных конфессий получают отсрочки от службы.

Отметим, что с начала всеобщей мобилизации в феврале 2022 года власти Украины неоднократно ужесточали законы, чтобы призывать на службу как можно больше граждан. В рамках этих мер ТЦК активно проводят рейды и применяют силу для задержания военнообязанных, включая тех, кто не пригоден к службе по состоянию здоровья.