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14 июня, 12:46

Украинец выпрыгнул из «буса» военкомов на полном ходу и расшибся насмерть

В Киеве мобилизованный мужчина погиб, пытаясь сбежать из автомобиля ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

В Киеве произошла трагедия с мобилизованным мужчиной, пытавшимся сбежать из транспортного средства Территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент подтвердили в Киевском городском ТЦК.

По данным ведомства, когда группу призывников везли на сборный пункт, двое из них воспользовались последним шансом и попытались сбежать. Они выбили окно в «бусе» и попытались выпрыгнуть на ходу, как в боевике.

Однако техника подвела. Один из беглецов не справился с манёвром, упав на дорогу. Он получил тяжёлые травмы и погиб. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Одессе мужчина, которого остановили сотрудники ТЦК, выхватил нож и попытался зарезать одного из них. После этого он попытался сбежать, но беглеца быстро настигли, после чего он был доставлен в отделение полиции.

Владимир Озеров
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