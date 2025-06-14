Украинец выпрыгнул из «буса» военкомов на полном ходу и расшибся насмерть
В Киеве мобилизованный мужчина погиб, пытаясь сбежать из автомобиля ТЦК
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В Киеве произошла трагедия с мобилизованным мужчиной, пытавшимся сбежать из транспортного средства Территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент подтвердили в Киевском городском ТЦК.
По данным ведомства, когда группу призывников везли на сборный пункт, двое из них воспользовались последним шансом и попытались сбежать. Они выбили окно в «бусе» и попытались выпрыгнуть на ходу, как в боевике.
Однако техника подвела. Один из беглецов не справился с манёвром, упав на дорогу. Он получил тяжёлые травмы и погиб. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Одессе мужчина, которого остановили сотрудники ТЦК, выхватил нож и попытался зарезать одного из них. После этого он попытался сбежать, но беглеца быстро настигли, после чего он был доставлен в отделение полиции.