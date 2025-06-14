Украинец выпрыгнул из «буса» военкомов на полном ходу и расшибся насмерть

В Киеве произошла трагедия с мобилизованным мужчиной, пытавшимся сбежать из транспортного средства Территориального центра комплектования (ТЦК). Инцидент подтвердили в Киевском городском ТЦК.

По данным ведомства, когда группу призывников везли на сборный пункт, двое из них воспользовались последним шансом и попытались сбежать. Они выбили окно в «бусе» и попытались выпрыгнуть на ходу, как в боевике.

Однако техника подвела. Один из беглецов не справился с манёвром, упав на дорогу. Он получил тяжёлые травмы и погиб. Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы и следственно-оперативные группы.