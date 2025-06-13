Кровавая мобилизация: Украинец попытался отбиться от военкомов ножом

В Одессе патруль из сотрудников территориального центра комплектования и полиции остановил мужчину для проверки военно-учётных документов. Однако вместо предъявления бумаг тот попытался скрыться и ранил ножом военкома. Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции. Об этом сообщил ТЦК Одесской области.

«На законное требование предоставить документы гражданин ответил агрессией, отказался выполнять законные требования и предпринял попытку сбежать. Во время побега гражданин применил холодное оружие, нанеся ножевое ранение военнослужащему ТЦК», — говорится в сообщении.

По данным военкомата, на мужчину может быть заведено дело по статье УК Украины о препятствовании деятельности ВСУ.