Кровавая мобилизация: Украинец попытался отбиться от военкомов ножом
В Одессе мужчина напал с ножом на сотрудника ТЦК во время проверки документов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna
В Одессе патруль из сотрудников территориального центра комплектования и полиции остановил мужчину для проверки военно-учётных документов. Однако вместо предъявления бумаг тот попытался скрыться и ранил ножом военкома. Нарушителя задержали и доставили в отделение полиции. Об этом сообщил ТЦК Одесской области.
«На законное требование предоставить документы гражданин ответил агрессией, отказался выполнять законные требования и предпринял попытку сбежать. Во время побега гражданин применил холодное оружие, нанеся ножевое ранение военнослужащему ТЦК», — говорится в сообщении.
По данным военкомата, на мужчину может быть заведено дело по статье УК Украины о препятствовании деятельности ВСУ.
Напряжённость вокруг мобилизации на Украине продолжает расти. Так, недавно в селе Донская Балка Одесской области был подорван автомобиль местного ТЦК. По данным полиции, в результате взрыва погиб человек.