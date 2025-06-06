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Регион
6 июня, 16:20

Под Одессой подорвали автомобиль военкомов, есть погибший

«Страна.ua»: Автомобиль ТЦК взорвали в селе под Одессой, есть погибший

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klauscook

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klauscook

В селе Донская Балка Одесской области взорвали машину местного ТЦК, сообщает издание «Страна.ua». Информацию о ЧП подтвердили на сайте полиции, там сообщили об одном погибшем.

«На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции», — указали в полиции.

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Ранее бунт среди мобилизованных произошёл в киевском ТЦК. Правоохранители подавили беспорядки, а мобилизованных отправили в учебные центры, несмотря на протесты.

Полина Никифорова
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