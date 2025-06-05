На Украине официально подтвердили бунт в киевском ТЦК

В киевском ТЦК официально подтвердили информацию о произошедшем бунте мобилизованных. Правоохранители подавили беспорядки, а мобилизованных отправили в учебные центры, несмотря на протесты. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Для предотвращения распространения искажённой информации сообщаем, что во время подготовки команд к отправке граждан призванных за мобилизацией в учебные центры начались беспорядки», — указали в ТЦК.