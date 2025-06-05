Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 10:42

На Украине официально подтвердили бунт в киевском ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В киевском ТЦК официально подтвердили информацию о произошедшем бунте мобилизованных. Правоохранители подавили беспорядки, а мобилизованных отправили в учебные центры, несмотря на протесты. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Для предотвращения распространения искажённой информации сообщаем, что во время подготовки команд к отправке граждан призванных за мобилизацией в учебные центры начались беспорядки», — указали в ТЦК.

Украинский пленный заявил об обмане мобилизованных при отправке на фронт
Украинский пленный заявил об обмане мобилизованных при отправке на фронт

Напомним, что в киевском ТЦК группа мужчин, принудительно призванных в армию, вступила в ожесточённый спор с представителями военкомата. Ситуация обострилась: некоторые мобилизованные начали баррикадировать двери и призывали других вооружаться подручными средствами, включая палки.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar