На Украине официально подтвердили бунт в киевском ТЦК
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В киевском ТЦК официально подтвердили информацию о произошедшем бунте мобилизованных. Правоохранители подавили беспорядки, а мобилизованных отправили в учебные центры, несмотря на протесты. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Для предотвращения распространения искажённой информации сообщаем, что во время подготовки команд к отправке граждан призванных за мобилизацией в учебные центры начались беспорядки», — указали в ТЦК.
Напомним, что в киевском ТЦК группа мужчин, принудительно призванных в армию, вступила в ожесточённый спор с представителями военкомата. Ситуация обострилась: некоторые мобилизованные начали баррикадировать двери и призывали других вооружаться подручными средствами, включая палки.