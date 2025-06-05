Спецназ Украины избил мобилизованных дубинками после бунта в киевском ТЦК

В одном из территориальных центров комплектования (ТЦК) на востоке Киева, в районе ДВРЗ (Дарницкий вагоноремонтный завод), произошёл конфликт с участием мобилизованных граждан. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Спецназ привлекли для подавления бунта в киевском ТЦК. Видео © «Страна.ua»

Согласно их информации, группа мужчин, принудительно призванных в армию, вступила в ожесточённый спор с представителями ТЦК. Видео, опубликованное изданием, показывает, как ситуация обострилась: некоторые мобилизованные начали баррикадировать двери и призывали других вооружаться подручными средствами, включая палки.

Протест был подавлен с привлечением спецназа и правоохранителей, которые, по данным издания, применили силу, повалив участников на пол и используя дубинки. «Страна» также сообщает о предыдущих инцидентах в этом ТЦК: в одном случае мобилизованного привязывали к батарее, в другом — избивали мужчину, зафиксированного стяжкой к кровати.